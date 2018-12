Comissário Phil Hogan quer PAC pós 2020 com mais apoios para jovens agricultores

“Vou fazer o que conseguir para ajudar os jovens agricultores […]. Espero ter uma boa negociação e um bom conjunto de medidas para os jovens agricultores e respetivas organizações”, disse Phil Hogan, durante a sua intervenção na conferência “O Futuro da Alimentação e da Agricultura”.

O comissário europeu referiu ainda que é preciso aumentar os pagamentos aos jovens agricultores, por exemplo, no que se refere à instalação e ao acesso a créditos, bem como diversificar os instrumentos financeiros.

Adicionalmente, Phil Hogan garantiu esperar dos Estados-membros um plano sobre “o que estão a pensar fazer a nível nacional”.

O responsável irlandês reiterou ainda a necessidade de modernizar e simplificar a PAC.

Devemos “partilhar conhecimentos, modernizar e simplificar” a PAC. “O sistema é complexo, mas temos vindo a refletir sobre as [possíveis formas] de tornar a política mais flexível”, apontou.

Segundo a Comissão Europeia, a PAC pós 2020 será dotada, globalmente, com um orçamento de 365 mil milhões de euros, prevendo uma nova forma de trabalhar, uma distribuição mais justa dos apoios, maiores ambições no domínio do ambiente e utilização intensiva dos conhecimentos e da inovação.

No âmbito da PAC, a principal meta do Governo português é a manutenção da taxa de cofinanciamento nacional que, atualmente, está nos 15% e a União Europeia (UE) propõe que passe a 30%.

Entre as reivindicações do Governo estava ainda a manutenção do nível de apoios no primeiro pilar (pagamentos diretos aos agricultores) e no segundo pilar (desenvolvimento rural) da PAC, metas que já foram atingidas.