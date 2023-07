Comissária europeia insiste em Lampedusa numa “resposta europeia”

Numa conferência de imprensa após uma visita ao centro de acolhimento (‘hotspot’) de Lampedusa, uma das principais «portas de entrada» na Europa dos migrantes que atravessam irregularmente o Mediterrâneo desde o norte de África, Ylva Johansson desvalorizou a oposição de Polónia e Hungria ao compromisso político recentemente alcançado pelos Estados-membros, congratulando-se antes com “a maioria estável e muito sólida” de países que apoiam o acordo firmado em junho num Conselho de Assuntos Internos da UE.

“Este não é somente um desafio italiano, é um desafio europeu que necessita de uma resposta europeia. Nós estamos a ajudar financeiramente e prevemos um apoio financeiro adicional para Itália e Lampedusa, mas tal não chega, precisamos de legislação europeia para melhor gerir toda a receção de migrantes e requerentes de asilo e os procedimentos”, apontou a comissária, acompanhada do ministro do Interior italiano, Matteo Piantedosi.

Ylva Johansson congratulou-se com “o enorme avanço” registado no Conselho de Assuntos Internos de 10 de junho passado no Luxemburgo, quando os Estados-membros alcançaram, por maioria qualificada, um acordo político em torno de novas regras na UE para a política migratória e de asilo, que estão agora a negociar com o Parlamento Europeu.

A comissária notou que no Conselho Europeu da semana passada – que terminou sem a adoção de conclusões nesta matéria, face à oposição de Varsóvia e Budapeste – foi uma vez mais patente o “enorme apoio” da generalidade dos Estados-membros ao acordo político alcançado no Luxemburgo, considerando “normal” o voto contra de dois países numa matéria que exige não unanimidade mas maioria qualificada, e disse acreditar que a UE está “muito próxima de ter uma melhor política de migrações e asilo”.

“Estou convicta de que podemos concluir todo o pacto em matéria de migrações e asilo antes do final do mandato [da Comissão Europeia, dentro de sensivelmente um ano] e ter uma base legislativa sólida para uma melhor gestão”, declarou.

A comissária deixou também uma palavra de reconhecimento ao trabalho que está a ser feito em Lampedusa, manifestando-se “extremamente impressionada com o que estão a fazer aqui nesta pequena ilha sob uma tamanha pressão”, num “esforço enorme conjunto” entre a comunidade local, organizações da ONU, organizações não-governamentais (ONG), agências da UE, guarda-costeira e autoridades locais, que tem permitido “salvar vidas diariamente”.

A finalizar, a comissária sueca insistiu também na necessidade de a UE “trabalhar muito de perto com os países de origem e trânsito”, destacando em particular a “relação muito importante com a Tunísia”, que se tornou, a par da Líbia, o principal ponto de partida dos migrantes, tendo, nesse quadro, saudado a recente visita que a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, efetuaram a Tunes.

“Estamos agora a finalizar um memorando de entendimento [com a Tunísia]. É muito importante termos uma cooperação ainda mais próxima”, disse.