Comissária europeia apela a entidades de proteção de consumidores para investigarem Ryanair

As reclamações envolvendo empresas especializadas na apresentação de tais reclamações são tratadas "pelos tribunais irlandeses em virtude de uma cláusula jurisdicional" que remonta a 2010 e que visa proteger os consumidores de "práticas abusivas" desses intermediários, como lembrou a Ryanair.

A Ryanair contestou as "falsas alegações" da Test Achats, negando ter alterado as condições.

A associação belga de defesa dos consumidores Test Achats criticou a Ryanair, afirmando que a companhia aérea modificou as suas condições "depois de 02 de outubro", no sentido de "mais uma vez desencorajar passageiros a apresentarem pedidos de indemnização".

Věra Jourová instou "as autoridades encarregadas da proteção de consumidores que examinem estas práticas".

"Li, com inquietude, informações sobre a Ryanair", escreveu na rede social Twitter a comissária europeia encarregada da proteção dos consumidores, acrescentando que "o facto de os passageiros não terem a possibilidade de apresentarem recursos judiciais que não na Irlanda é claramente contrária às regras", escreveu.

Uma das suspeitas prende-se com uma obrigação que seria imposta em determinados casos a passageiros da companhia aérea de baixo custo, no sentido de que pedidos judiciais de compensações à Ryanair, por exemplo após o cancelamento ou atraso de voos, fossem apenas instaurados apenas em tribunais da Irlanda.

A comissária europeia Věra Jourová apelou esta quinta feira às autoridades de proteção dos consumidores para investigarem as condições de indemnização da Ryanair, por suspeitar que a empresa de aviação irlandesa viola a legislação da União Europeia.

