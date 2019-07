Comissão Política Regional do PSD/Açores solidária com Alexandre Gaudêncio

A Comissão Política Regional do PSD/Açores manifestou, esta quarta-feira, toda a sua solidariedade para com o presidente do PSD/Açores, Alexandre Gaudêncio, face à investigação judicial à Câmara Municipal da Ribeira Grande, a qual também preside.

Em comunicado, a Comissão Política Regional começa por dizer que “respeita o trabalho das autoridades, que cumprem a obrigação de investigar qualquer queixa que recebam” e que as investigações “das autoridades competentes servem precisamente para apurar a verdade, ou seja, para imputar responsabilidades a quem as tem, e provar a inocência de quem for alvo de alguma acusação infundada”.





Por isso mesmo, Alexandre Gaudêncio “prestou ontem toda a colaboração tendo em vista o cabal esclarecimento dos factos e manifestou a sua total disponibilidade para contribuir para o apuramento da verdade, a bem da transparência”.





Neste sentido, prossegue o comunicado, “os membros da Comissão Política Regional manifestam toda a sua solidariedade ao presidente do PSD/Açores, Alexandre Gaudêncio”, estando conscientes de que “liderar a oposição nos Açores, é um desafio de grande dimensão e com obstáculos diários”.





Enaltecendo o caráter sério e humilde de Alexandre Gaudêncio, a Comissão Política Regional, frisa que “nesta altura já é claro para os açorianos que esta investigação judicial tem origem em denúncias anónimas e outras de caráter partidário. Estas denúncias não foram feitas com objetivos nobres, mas sim com propósitos políticos, com o objetivo claro de denegrir o trabalho do presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande e a liderança do PSD/Açores”.





“Em política não pode valer tudo. Este comportamento, sempre com o mesmo alvo, constitui uma forma de fazer política que repudiamos. Esperamos que as investigações decorram com celeridade e que a verdade e a justiçam prevaleçam”, finaliza o comunicado da Comissão Política Regional do PSD/Açores.