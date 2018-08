Comissão Política Concelhia do PSD das Lajes do Pico, repudia os termos usados por Roberto Silva

A Comissão Política Concelhia do PSD das Lajes do Pico, repudia os termos usados pelo presidente da Câmara Municipal das Lajes do Pico, em relação ao presidente da MiratecArts, Terry Costa e manifesta a "total solidariedade com as palavras e sentimentos tornados públicos por Terry Costa através do comunicado divulgado".

"A resposta homofóbica e vingativa do presidente da Câmara Municipal das Lajes do Pico à solicitação feita por Terry Costa para inclusão de atividades promovidas pela MiratecArts no programa das festas da Semana dos Baleeiros, é demonstrativa de uma forma de fazer política e exercer os cargos de poder que só é perpetrada por quem se julga “o dono da quinta”", refere a Comissão Política dos PSD das Lajes do Pico, em comunicado.





Recorde-se que em causa está uma proposta que a associação MiratecArts, liderada por Terry Costa, apresentou à câmara açoriana e que passava pela oferta de livros a crianças e jovens das Lajes do Pico durante a edição de 2018 da Semana dos Baleeiros.

O autarca, Roberto Silva, terá respondido internamente ao pedido de apoio por email utilizando uma palavra homofóbica, tendo a mensagem chegado a Terry Costa.

O caso remonta a julho, mas só na segunda-feira a associação MiratecArts divulgou um comunicado explicando a situação.

A Comissão Política diz ainda que "a demonstração de ausência de princípios democráticos, de tolerância e de cidadania, que não cabem na sociedade atual, nem devem caber, exigem da parte do Partido Socialista, do seu presidente Vasco Cordeiro uma demonstração cabal: mantém ou não a confiança política neste presidente de câmara e neste executivo camarário? Os vereadores do PS das Lajes do Pico, não se demarcaram da atitude do seu presidente o que sugere uma atuação cúmplice, quer em relação ao tratamento homofóbico, quer em relação à ação vingativa expressa na resposta".A Comissão Política Concelhia do PSD das Lajes do Pico questiona também qual a posição do "presidente da Assembleia Municipal e dos dirigentes da ilha do Pico do Partido Socialista, perante tamanho atentado à liberdade de orientação sexual e perante uma forma de governança típica das ditaduras ou de regimes feudais. Mantêm a confiança política no executivo da Câmara Municipal das Lajes do Pico liderado por Roberto Silva? Mantêm a confiança política num executivo que trata de forma discriminatória os cidadãos?".