Comissão de distinções analisa nome para o Pavilhão de Ponta Delgada

Pedro Furtado, vereador do desporto na Câmara Municipal de Ponta Delgada aborda o novo pavilhão desportivo de Ponta Delgada e anuncia a entrada em funcionamento, ainda no decorrer deste ano, de mais duas estruturas para a prática desportiva no concelho