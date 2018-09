Comissão de Defesa Nacional regista ação do Ministério Público

As mais lidas

Um comunicado da Procuradoria-Geral da República adiantou que o inquérito que deu origem às detenções - oito, quatro de elementos da PJM, três da GNR e um civil - “investigam-se as circunstâncias em que ocorreu o aparecimento, em 18 de outubro de 2017, na região da Chamusca, de material de guerra furtado em Tancos”.

O diretor-geral da Polícia Judiciária Militar, coronel Luís Vieira, foi detido hoje para interrogatório pela Polícia Judiciária, estando entre os oito visados por mandados de detenção emitidos na Operação Húbris, relacionada com o caso das armas furtadas em Tancos.

“Ocorreu uma ação que não nos merece nenhum comentário. Foi uma ação do DCIAP [Departamento Central de Investigação e Ação Penal] relativamente ao processo de Tancos, é só registar”, disse Marco António Costa.

O presidente da comissão parlamentar de Defesa Nacional, Marco António Costa, disse registar as detenções hoje ocorridas no âmbito de uma investigação ao aparecimento de armas furtadas em Tancos, escusando-se a fazer qualquer comentário.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok