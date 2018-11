Comemorações da quinzena da Ciência e Tecnologia chega às ilhas das Flores e Corvo

No âmbito da quinzena da Ciência e Tecnologia, o Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores (OVGA) realizará entre os dias 19 e 23 de novembro deslocações às ilhas do Corvo e Flores, para a dinamização de atividades inseridas no âmbito deste evento.

Dois especialistas do OVGA, vão realizar ações relacionadas com Geologia e Vulcanismo dos Açores e, para tal, terão como recursos o “Kit” – Rochas e a apresentação “Açores: Um livro de Vulcanologia”, que já foram dinamizados em muitas escolas da ilha de S. Miguel. Estas atividades decorrerão nas escolas Básica e Secundária Mouzinho da Silveira (ilha do Corvo) e EB 1,2,3/Ji/S Padre Maurício de Freitas (ilha das Flores).

Serão oferecidas à biblioteca de cada uma destas escolas um conjunto de edições OVGA. A Quinzena da Ciência 2018 oferece um programa diversificado, conta com a colaboração de todos os Centros de Ciência da Rede de Centros de Ciência dos Açores e a parceria de Escolas Básicas Integradas e Secundárias locais.

A Quinzena da Ciência e Tecnologia, que conta com a parceria da rede de centros de Ciência da Região, tem como objetivo divulgar o que de melhor se faz no que respeita à cultura científica nos Açores, bem como apelar a uma maior consciencialização para a importância do papel do cientista, da defesa da biodiversidade e da preservação do meio ambiente para o futuro da Humanidade.

O Dia Nacional da Cultura Científica, assinalado a 24 de novembro, foi oficialmente instituído pelo antigo Ministro da Ciência e Tecnologia, José Mariano Gago, em 1996, numa homenagem ao nascimento de Rómulo de Carvalho, professor, investigador e autor de livros de divulgação científica.



Com GaCS