Começou hoje “Verão a Ler – A Cultura Está Na Rua”

O programa destina-se a crianças e a adultos, estende-se até 30 de agosto e terá como palco várias zonas balneares e espaços verdes do concelho: Praia do Pópulo, Praia das Milícias, Jardim António Borges, Zona Balnear dos Poços de São Vicente Ferreira e zona balnear do Forno da Cal.

Nestes locais vão ser criados quiosques onde, de segunda a sexta, entre as 10h00 e as 17h30, serão disponibilizados jornais, revistas e livros adequados às diferentes faixas etária, explica nota de imprensa.

O programa conta com a colaboração das Juntas de Freguesia de Livramento e São Vicente Ferreira e dos Jovens colocados no programa da Direção Regional da Juventude OTL.J.