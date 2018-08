"Começa a faltar água à lavoura de São Miguel" é a manchete do Açoriano Oriental

As mais lidas

"Queimada no centro da cidade assusta moradores" e "Avistamento de tubarão faz içar bandeira vermelha" na Praia das Milícias são outros destaques do jornal.

O destaque fotográfico do jornal vai para um inquérito realizado pelo Governo em que os familiares de utentes dão nota positiva aos cuidados continuados da Santa Casa de Ponta Delgada, mas pedem melhorias.

A situação de falta de água para a lavoura em São Miguel, cujo abastecimento em várias zonas da lha está à beira da rutura, segundo a Federação Agrícola, está em destaque no Açoriano Oriental de terça-feira, 21 de agosto de 2018.

