Combustíveis aumentam nos Açores a partir das 00h00 de sábado

As mais lidas

“Os combustíveis continuarão a ter, nos Açores, um preço máximo significativamente inferior ao preço de referência dos combustíveis no mercado nacional”, refere.

“Os preços dos gasóleos consumidos na agricultura e nas pescas terão uma diferença para o mercado nacional de, respetivamente, menos 19% e menos 18%”, acrescenta o Governo Regional, referindo que as recentes alterações das cotações de referência dos produtos petrolíferos registadas nos mercados internacionais vão levar a esta atualização do preço máximo de venda dos combustíveis nos Açores.

A mesma nota explica que na gasolina de 95 octanas a diferença do preço máximo praticado nos Açores para o preço praticado no continente será de menos 10%.

O gasóleo consumido na agricultura passa a custar 0,77 euros por litro, enquanto o preço do gasóleo consumido nas pescas passa a ser de 0,58 euros por litro.

Segundo uma nota do executivo açoriano, a gasolina de 95 octanas passa a custar 1,51 euros por litro.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok