Segundo a autarquia, a medida abrange o troço da ciclovia entre a Escola do Aeroporto e o Ginásio do Clube Ana, e a via que envolve a Urbanização Ilha do Sol e a sede do Agrupamento 394 - Escuteiros do CNE.

O município de Vila do Porto salienta que a ação permite aumentar a segurança dos utilizadores da ciclovia, bem como “promover uma melhor fruição do espaço público”.