Coliseu Micaelense suspende programação até 31 de março

O Coliseu Micaelense suspendeu a sua programação e de todas as iniciativas públicas agendadas até 31 de março, no âmbito do Plano de Contingência COVID-19 (Coronavírus) e no seguimento das recomendações da Direção Geral de Saúde.