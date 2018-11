Coliseu Micaelense recebe Festival de Tunas Femininas

A Feminina, Legislatuna, Egitúnica e Tun’Obebes, são as tunas convidadas este ano do Insula, para além das locais

O Coliseu Micaelense acolhe, amanhã, sábado (17 novembro) pelas 20h30, a XV Insula - Festival Nacional de Tunas Femininas, levado a cabo pela Tuna Com Elas.



O festival deste ano conta com a TAUA – Tuna Académica da Universidade dos Açores; a Enf’In Tuna – Tuna Mista da Escola Superior de Enfermagem de Ponta Delgada; os Tunídeos – Tuna Masculina da Universidade dos Açores, para além da atuação das anfitriãs, a Tuna com Elas.

Convidadas este ano para o Insula estão: A Feminina - Tuna Feminina da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa; Legislatuna - Tuna Feminina da Faculdade de Direito da Universidade do Porto; Egitúnica - Tuna Feminina do Instituto Politécnico da Guarda e Tun’Obebes - Tuna Feminina de Engenharia da Universidade do Minho.

Depois do festival, o Insula continua no Pavilhão do Mar, nas Portas do Mar, onde a partir das 23h30, tem lugar a ‘After Party’, com DJ Sarai, Dukkha DJ e Patrícia Leite.