Coliseu Micaelense acolhe concerto Só” de Jorge Palma

O Coliseu Micaelense acolhe, amanhã, pelas 21h30, o concerto “Só” de Jorge Palma, no qual o cantor revisita um dos discos mais emblemáticos da sua carreira, num espetáculo ímpar, especial e intimista, despido de todos os arranjos, à semelhança dos temas que fazem parte desta obra”, destaca a nota de imprensa.

O artista português estará em palco acompanhado apenas por um piano e por conteúdos projetados na tela, da autoria de André Tentugal. De salientar que o disco “Só” foi editado em 1991, pela Polygram, e é composto por algumas das músicas mais marcantes da discografia do artista que continuam a fazer parte dos alinhamentos dos concertos e são transversais a várias gerações.



“Estrela do Mar”, “Frágil”, “Bairro do Amor”, “Terra dos Sonhos”, “Deixa-me Rir” e “Só” são apenas algumas das canções que fazem parte do concerto.

Segundo o comunicado, o “espetáculo é um verdadeiro reencontro com a essência do músico, tendo dado origem à edição de um CD/DVD denominado ‘SÓ ao vivo’ em 2017”.