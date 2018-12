Colin Stetson, Moon Duo e Pop Dell'Arte confirmados na edição de 2019 do Tremor

Colin Stetson, Moon Duo, Pop Dell'Arte, Grails, Lula Pena, Lafawndah, Cave e The Sunflowers são os primeiros nomes avançados pela organização do festival Tremor, na ilha de São Miguel, para a edição de 2019 do certame.

Em nota enviada à imprensa, a organização do festival açoriano apresentou os primeiros oito nomes do cartaz para a edição de 2019 do Tremor, a sexta do festival, que trará ao centro do Atlântico vários nomes portugueses e internacionais, entre 09 e 13 de abril.

O saxofonista norte-americano Colin Stetson, a dupla rock Moon Duo e os históricos portugueses Pop Dell'Arte são alguns dos primeiros destaques anunciados para o evento.

Em 2019, o Tremor pretende reforçar a aposta na "criação de momentos musicais que recontextualizem, divulguem e integrem a herança e história açoriana", havendo uma maior aposta "no trabalho de residências artísticas com a comunidade" local.

As primeiras residências anunciadas trazem a música dos espanhóis ZA! às danças tradicionais da vila de Rabo de Peixe, levadas a cabo por grupos de 15 e 20 dançarinos com castanholas, num trabalho complementado por uma exposição fotográfica da autoria de Rubén Monfort.

Dando continuidade à colaboração que, anualmente, o festival faz com a Escola de Música de Rabo de Peixe, o Tremor convidou ainda o colectivo ondamarela para desenvolver "um espectáculo único e irrepetível que junte o coletivo de músicos com a Associação de Surdos de São Miguel".

Na edição de 2018 do festival, houve espaço para experiências como, por exemplo, uma atuação dos brasileiros Boogarins, na ilha de Santa Maria, tendo também marcado presença no evento nomes como Liima, Dead Combo, Três Tristes Tigres ou The Parkinsons.