Coligação PSD/CDS-PP reitera compromisso a favor dos idosos

“Na região, temos um trabalho feito a favor da pessoa idosa que é para continuar e reforçar nos próximos quatro anos, de modo a garantir que os nossos idosos vivam com qualidade e dignidade, tenham acesso às respostas de que mais precisam e façam parte de uma sociedade que deve ser sempre mais inclusiva, mais justa e mais solidária”, refere a candidata Ana Sousa, citada em comunicado.

A nota assinala a primeira iniciativa do período de campanha oficial da candidatura Somos Madeira - PSD/CDS-PP, partidos que governam o arquipélago em coligação.

De acordo com o comunicado, está prevista a ampliação da oferta nos centros de dia, comunitários e de convívio, assim como nos lares, bem como o reforço e o alargamento da teleassistência e do apoio domiciliário.

Ana Sousa, que é 22.ª na lista de candidatos, explica estar também programado mais apoio aos idosos através da Oficina de Ajudas Técnicas e da rede de cuidadores formais e informais.

“A população idosa será também beneficiada pelas várias medidas previstas a outros níveis, nomeadamente na área da saúde, quer do ponto de vista da capacidade de resposta que será reforçada nos centros de saúde, quer ao nível dos cuidados hospitalares”, refere.

Estão previstas ainda iniciativas para estimular e dinamizar a economia social e a ação das instituições particulares de solidariedade social, assim como o reforço da estratégia de combate à violência contra os idosos.

Ana Sousa destaca ainda o facto de o atual Governo Regional, ter criado a Direção para as Políticas Públicas Integradas e Longevidade, um organismo que considera ser “pioneiro no país” e que tem por “missão basilar” assegurar a implementação de medidas destinadas a garantir a proteção no envelhecimento.

As legislativas da Madeira decorrem em 24 de setembro, com 13 candidaturas a disputar os 47 lugares no parlamento regional, num círculo eleitoral único.

PTP, JPP, BE, PS, Chega, RIR, MPT, ADN, PSD/CDS-PP (coligação Somos Madeira), PAN, Livre, CDU (PCP/PEV) e IL são as forças políticas que se apresentam a votos.

Nas anteriores regionais, em 2019, os sociais-democratas elegeram 21 deputados, perdendo pela primeira vez a maioria absoluta que detinham desde 1976, e formaram um governo de coligação com o CDS-PP (três deputados). O PS alcançou 19 mandatos, o JPP três e a CDU um.

O cabeça de lista da coligação Somos Madeira é o social-democrata Miguel Albuquerque, que tenta assim um terceiro mandato no cargo.