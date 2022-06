Coligação de Emmanuel Macron vence primeira volta com 25,75%

De acordo com os resultados finais divulgados esta noite, a coligação Ensemble!, de Emmanuel Macron, obteve 5.857.557 votos (25,75%), seguida de perto pela coligação de esquerda Nova União Popular Ecologista e Social (Nupes), com 5.836.116 votos (25,66%). Significa que apenas 21.441votos separam as duas coligações, nas eleições de domingo.

Segundo os dados do Ministério do Interior de França, em terceiro lugar ficou a União Nacional, de Marine Le Pen, extrema-direita, com 4.248.600 votos (18,68%).

Na quarta posição, com 2.370.882 votos (10,42%), ficaram os republicanos, e em quinto lugar, com 964.865 votos (4,24%), o Reconquista!, um partido de extrema-direita.

Mais de 6.000 candidatos, com idades compreendidas entre os 18 e os 92 anos, concorreram domingo para 577 lugares na Assembleia Nacional francesa, na primeira volta das eleições, um sistema de votação em duas voltas complexo e não proporcional ao apoio nacional a um partido.

A afluência às urnas foi a mais baixa numas eleições parlamentares, com 52,49% de abstenção.