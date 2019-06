"Coletes amarelos" perdem fôlego e juntam apenas 2.600 pessoas em França

De acordo com os números do Ministério do Interior francês, o protesto de hoje, o 29.º sábado consecutivo em que foram convocadas manifestações, contou com 2.600 a nível nacional, 1.200 das quais na capital, Paris.

A afluência foi a mais fraca desde que o movimento começou, em meados de novembro do ano passado, quando quase 300 mil pessoas saíram à rua para defender mais justiça económica, num conjunto de protestos que acabaram por ficar marcados pela violência e pelos motins que ensombraram os objetivos pacíficos dos organizadores.

Na semana passada, no rescaldo das eleições europeias, o protesto contou com cerca de 12.500 manifestantes em toda a França, segundo o Ministério do Interior, e 2.100 manifestantes em Paris, em pequenos desfiles dispersos pela capital.

Ao contrário do esperado pelas autoridades, a véspera das eleições europeias não fez subir o número de manifestantes, e o movimento dos “coletes amarelos” continua em declínio, com protestos em cidades como Paris, Amiens e Lyon.

A maior concentração de manifestantes, no sábado passado, aconteceu em Paris, mas devido à desorganização e falta de coordenação do próprio movimento, os mais de dois mil manifestantes acabaram dispersos, por diferentes locais de protesto.