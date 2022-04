Coletânea de crónicas de viagens de Carlos Carreiro apresentada no Teatro Micaelense

A sessão contará com a presença do autor e com a apresentação de Maria Brandão, indica nota.





'Viagens de Um Artista Enquanto Jovem', editado pela Artes e Letras, com prefácio de Carlos Guilherme Riley e ilustrações inéditas do conceituado artista plástico micaelense (e autor) é uma “coletânea de crónicas de viagens que levam o leitor a cinco grandes cidades do mundo, nomeadamente Paris, Nova Iorque, Amesterdão, Londres e Filadélfia”, explica a mesma nota.





Como Carlos Guilherme Riley escreveu: “Na densa floresta da imprensa açoriana do século XX somos muitas vezes surpreendidos por um tapete de folhas caídas no esquecimento. Algumas delas, pela sua singularidade, merecem ser levantadas do chão para memória futura. É o caso deste conjunto de crónicas de Carlos Carreiro, publicadas no Diário dos Açores entre 1967 e 1970. Escritas ao sabor da sua passagem por diferentes cidades nos finais da agitada década de 60, as impressões de viagem aqui registadas são um bom exemplo daquilo que, no campo do jornalismo, distingue a crónica da reportagem”.