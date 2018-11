Cofaco pede adiamento de 30 dias para avançar com construção de fábrica no Pico

O secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia dos Açores avançou que a Cofaco pediu um adiamento de 30 dias para avançar com a construção da nova fábrica conserveira na Madalena do Pico.

“Há cerca de uma semana, a empresa solicitou mais um adiamento [de 30 dias] para a concretização daquilo que é uma exigência em termos de fundos comunitários e de apoios”, explicou o secretário regional Gui Menezes, que falava à margem de uma audição na Assembleia Legislativa Regional dos Açores sobre a proposta de Plano e Orçamento para 2019.

O governante disse ainda que o adiamento pedido pela empresa conserveira e comércio de pescado, dona do atum Bom Petisco, foi concedido e que, “neste caso em particular, a justificação prende-se com alguns pormenores do projeto que consideram que têm que ser eventualmente alterados”.

O executivo espera, no entanto, “que a empresa, depois desta fase, continue com a sua intenção de investimento”.

A construção da nova fábrica de transformação, processamento e congelação de pescado da conserveira na Madalena do Pico foi anunciada pela administração da empresa, que, no início do ano, despediu a totalidade dos trabalhadores na ilha do Pico – mais de 160.

A administração prometeu, no entanto, que a maioria dos quadros seria readmitida quando a construção da nova unidade industrial estivesse terminada.

As previsões da administração apontam para um projeto de cerca de sete milhões de euros, que deverá estar concluído até janeiro de 2020.