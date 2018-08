"Cofaco e Corretora alvo de processos ambientais" é a manchete do Açoriano Oriental

Os processos de contraordenação abertos pela Inspeção do Ambiente às duas conserveiras a operar em São Miguel estão em destaque no Açoriano Oriental de terça-feira, 28 de agosto de 2018.

O destaque fotográfico do jornal vai para a intenção do Governo dos Açores de captar água em ribeiras com caudal permanente para garantir o abastecimento à lavoura e evitar ruturas durante os períodos de seca.



"Casa da presidente da Câmara da Lagoa danificada" e "Receita com impostos indiretos sobe 17,6% em três anos" são outros destaques do jornal.