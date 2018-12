Coates regressa aos convocados do Sporting para visita ao Feirense

O defesa Sebástian Coates regressou esta sexta feira aos convocados do Sporting, que no sábado visita o Feirense, em encontro da terceira e última jornada do grupo D da Taça da Liga de futebol.

O central uruguaio, que cumpriu suspensão na última partida dos ‘leões’, na derrota diante do Vitória de Guimarães (1-0), é uma das poucas novidades na lista de convocados para a deslocação a Santa Maria da Feira.

Por outro lado, o guarda-redes Renan Ribeiro foi rendido por Luís Maximiano na convocatória, da qual saíram igualmente Marcelo, que, entretanto, rumou aos norte-americanos Chicago Fire, e Bruno Paz.

Fora das opções do técnico Marcel Keizer continuam Nani, Battaglia, Wendel e Montero, todos a recuperar de problemas físicos.

O Sporting, terceiro classificado do grupo D, com três pontos, defronta o Feirense, primeiro com seis, no sábado, a partir das 19:45, no Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira.