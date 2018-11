Câmara da Horta celebra protocolo para incentivar a mobilidade elétrica

As mais lidas

A autarquia destaca ainda que, neste contexto, tem já instalado um posto de carregamento rápido para veículos elétricos no Largo do Bispo D. Alexandre.

“A CMH tem feito um esforço para reduzir a sua pegada ambiental e tem dados passos significativos neste sentido. Estamos a trabalhar para que, em 2019, consigamos investir na nossa Piscina Municipal ao nível da sustentabilidade energética, para que possamos poupar mais de 50% no consumo de combustíveis fósseis, pelo que, toda e qualquer sinergia que vá ao encontro deste objetivo, é de salutar importância”, referiu o Presidente da Autarquia, José Leonardo Silva.

