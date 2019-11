As mais lidas

A página no GoFundMe ‘ForEvaStrong’ já regista cerca de 608 mil dólares canadianos angariados (549 mil euros), de uma meta de 2.8 milhões de dólares.

“Quando ela nasceu foi tudo normal”, contou em outubro o pai, natural deEsposende, no Canadá desde os três anos. Contudo, os progenitores encontraram em Eva alguns sinais que não eram normais como os braços a “cair para baixo constantemente” e a “cansar-se rapidamente” até mesmo “quando estava a comer”.

Eva, filha de Ricardo (30 anos) e Jéssica Batista (28), natural de São Miguel, nasceu no dia 11 de agosto de 2019, em Toronto, mas a 2 de outubro, com apenas sete semanas, foi-lhe diagnosticada uma Atrofia Muscular Espinhal - Tipo 1, a mesma doença de Matilde, a bebé portuguesa que motivou também uma campanha de recolha de dinheiro.

Um família luso-canadiana lançou uma campanha com o objetivo de angariar dois milhões de euros necessários para adquirirem um novo medicamento para a sua bebé de dois meses, que sofre de uma doença rara.

Vários clubes de São Miguel associaram-se ao movimento Eva Strong, de apoio à criança de uma família luso-canadiana que nasceu com uma doença rara. Equipas como o Vale Formoso, São Roque, Santo António, Rabo de Peixe e Operário cederam camisolas autografas para serem leiloadas, já depois do Sporting Ideal ter realizado idêntica iniciativa.

