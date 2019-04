Clubes confirmam regresso do Gil Vicente à I Liga na próxima época

O Gil Vicente vai ser reintegrado na I Liga portuguesa de futebol na próxima temporada, assegurou o presidente da Liga de clubes, após uma reunião com os clubes do G15.

"O Gil Vicente, para o ano, estará na I Liga. Esse é um facto adquirido", disse Pedro Proença.

O dirigente falava após a reunião que manteve, em Vila Nova de Gaia, com o grupo dos clubes da I Liga de futebol com exceção dos três ‘grandes', e do qual faz parte também o Paços de Ferreira, da II Liga.

O porta-voz dos clubes, que hoje foi o presidente do Paços de Ferreira, Paulo Meneses, confirmou o que Proença dissera.

"Essa era a decisão que todos nós esperávamos que saísse daqui, que fosse mais ou menos consensual", afirmou Paulo Meneses, indicando que tal decisão corresponde a uma "conclusão" sobre a subida do Gil Vicente à I Liga, questão acerca da qual, contudo, se levantaram algumas dúvidas na semana passada.

O G15 pediu esta reunião com Pedro Proença na quinta-feira com o intuito de esclarecer aspetos relacionados com a reintegração do Gil Vicente na I Liga na temporada 2019/20, nesse mesmo dia exigida em comunicado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, foi o porta-voz do grupo nessa altura e explicou então que o G15 queria perceber melhor o "memorando, o acordo e a norma em vigor" que sustentam a decisão de devolver o Gil Vicente à I Liga de futebol, em 2019/2020.

Hoje, Proença admitiu que "havia algumas questões que era preciso interpretar", nomeadamente a nível regulamentar, referiu que a reunião com os clubes decorreu com " um espírito muito aberto e de grande disponibilidade" e elogiou os clubes pelo seu "sentido de responsabilidade".

O presidente da Liga de clubes disse que foi também discutida "uma compensação" para o terceiro clube que irá ser despromovido esta época, que caso fosse hoje seria o Tondela, atual 16.º classificado.

Pedro Proença dirigiu ainda "um agradecimento à Federação Portuguesa de Futebol pela forma como tratou este processo", que já se arrasta há mais de 13 anos.

"Hoje foi um esclarecimento que se fez a bem da competição" para que a próxima época possa decorrer com "toda a normalidade", reforçou Proença, considerando que este foi o "ponto final" desse processo.

Despromovido à II Liga na época 2006/07, por alegada irregularidade na utilização de Mateus, avançado atualmente no Boavista, o Gil Vicente viu a LPFP anunciar a sua reintegração na I Liga em 12 de dezembro de 2017, na sequência de uma decisão do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, em 2016.

Esta instância de recurso declarou nula a decisão de descida do Gil Vicente tomada pelo Conselho de Justiça da FPF, em agosto de 2006.

Na sequência disso, a LPFP aprovou, após recomendação da FPF, a reintegração do emblema de Barcelos no principal escalão na época 2019/20, determinando que, na presente temporada, fossem despromovidos três clubes e promovidos dois da II Liga.

Atualmente, o Gil Vicente disputa a Série A do Campeonato de Portugal - terceiro escalão -, sem que os seus jogos contem para a classificação, por determinação federativa.

Recentemente vários clubes do principal escalão tinham admitido recorrer à justiça para impugnar o campeonato, alegando que a decisão judicial de 2016 não obrigava à reintegração do clube de Barcelos.