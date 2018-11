A nova direção do Clube Motard de Santa Maria, realizou este domingo o VI Passeio Misto - São Martinho , um evento que promove a participação de vários tipos de motos, em que através de percursos alternativos e pontos de encontros constantes, é possível juntar estas várias vertentes do mototurismo.

De acordo com nota e mesmo num dia em que a meteorologia esteve um pouco adversa, com frio e chuva, foi possível juntar quase cinco dezenas de participantes, alguns até vindos do continente.