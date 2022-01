Clube K vai ter “desafio exigente” com o Holte

Pelas 20h30, no pavilhão do Complexo Desportivo das Laranjeiras, as micaelenses iniciam a sua sétima participação europeia frente à equipa que nos últimos anos sagrou-se campeã da Dinamarca.



João Carronha vincou que o Holte é uma “equipa habituada a ganhar”, um conjunto servido “com atacantes fortes”, uma “equipa com uma boa dimensão física”. Por isso mesmo, este é um “desafio muito exigente, um jogo de exigência máxima” para qual as micaelenses vão com a ambição de “ganhar”.



O objetivo, realçou o técnico das segundas classificadas da I Divisão, é o de conquistar “um resultado positivo” que permita ao Clube K discutir a eliminatória no jogo da segunda mão na cidade de Holtehallen, entre os dias 2 e 4 de novembro.



João Carronha revela que a equipa está a encarar o jogo “com muita ambição”, sublinhando que só há um pensamento: “jogar para ganhar”.