Clube K continua invicto na Série A2 da Liga feminina

O Clube K deu continuidade à sequência positiva que leva nos últimos quatro jogos, ao conquistar mais uma vitória, por 0-3, frente ao Vilacondense, no jogo da quarta jornada da segunda fase da Liga feminina.



As açorianas entraram bem na partida disputada em Vila do Conde e venceram o primeiro set por 23-25.

O segundo set pareceu ainda mais acessível para a equipa da Kairós, que impôs o seu ritmo e esteve sempre na liderança, a maior parte do tempo com o dobro dos pontos das adversárias. A formação de João Carronha acabou mesmo por vencer o set com uma diferença de 12 pontos, por 13-25.



O último parcial da partida foi o menos bem conseguido pelas açorianas, que não conseguiram voltar a estar por cima. A perder desde o início, o Clube K empatou o set por duas vezes (8-8 e 14-14), e a partir daí conseguiu voltar ao comando.



Num final da partida mais equilibrado, foram mesmo as açorianas a levar a melhor, ganhando o último set por 21-25, que se traduziu no 0-3 final.



A formação da Kairós assegura a primeira posição da tabela com 14 pontos, relegando o Vilacondense para o segundo posto, com 11. Na próxima jornada, o ‘K’ recebe o Esmoriz.