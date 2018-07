Clube de Patinagem de Santa Cruz marca presença no Nacional de Patinagem

O Clube de Patinagem de Santa Cruz, marca presença no Campeonato Nacional de Patinagem Artística 2018, que se realiza de sábado e até dia 29 de julho, com 11 atletas, nos diferentes escalões etários. O clube conta ainda com três atletas, do escalão de benjamins, que vão participar no Torneio Nacional de Patinagem Artística, sendo que ambas as competições se realizam na cidade de Faro, no Algarve.