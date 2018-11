Têm o nome do ponto mais alto da ilha (914 metros) e prometem lutar pela promoção da prática regular do exercício físico nas Flores. O Morro Alto Sport Clube (MASC) foi criado há 15 dias, à boleia do Extreme WestAtlanticTrail, final da Taça de Portugal de trail running que se realiza este sábado, dia 24 de novembro, mas o clube já tem objetivos bem definidos.

Na origem do clube florentino esteve o gosto por atividades ao ar livre “partilhado por um grupo de amigos”, explica Bruno Correia, o presidente do MASC, clube direcionado para a prática e organização de eventos de trail running, corrida e ciclismo. “Queremos promover hábitos saudáveis de vida e combater o sedentarismo”, assinala.

Para os primeiros passos, Bruno Correia estipula como prioridades implementar e incrementar a prática desportiva e recreativa nas três modalidades referidas, com o “olho” na organização de provas no Grupo Ocidental (Flores e Corvo).







