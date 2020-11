As colheitas devem ser realizadas entre as 9h30-12h00 ou 13h30- 16h00.



Em alternativa podem efetuar o exame no “drive thru” da Lagoa (situado no Tecnoparque –atrás do Edifício Nonagon), entre as 16h30 e 20h00.

“Os cidadãos que se dirigirem aos Centros de Colheitas deverão informar a equipa de enfermagem que são contactos do “Café Redondo”. Nesta circunstância, os cidadãos não devem contactar a Linha de Saúde Açores”, refere o comunicado da USISM.