“Clássicos de Natal” pelo Coral de São José no Coliseu Micaelense

O Coral de São José sobe ao palco do Coliseu Micaelense, domingo, pelas 17 horas, com o seu tradicional concerto “Clássicos de Natal”.

O concerto decorre em duas partes, a primeira com obras de compositores clássicos com Bach e Haydn e a segunda com os famosos Christmas Carols.





Desta forma, segundo nota de imprensa, na primeira parte do concerto, o Coral de São José interpretará Oratória de Natal (J. S. Bach), Jauchzet, frohlocket, auf preiset die Tage, Seid froh dieweil, Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen, “A Criação” (J.Haydn), Nun schwanden vor dem heiligen Strahle, Mit Staunen sieht das Wunderwerk, Nun Beut die Flur das frische Grün, Stimmt an die Saiten, Mit Würd und Hoheit angetan e Singt dem Herren alle Stimmen.







Já na segunda parte, serão interpretados Christmas Festival (Leroy Andersen), Noite Azul (Klélius Caldas e Armando Cavalcanti), Mille Cherubini (Franz Schubert), Joy to the world (tradicional), Little Drummer Boy (Arr. Kristian Kolonovits), O Tannenbaum (tradicional), Natal de Évora (tradicional), Tu Scendi dalle Stelle (Alfonso Maria de Liguori), Angels From the Realms Glory (Arr. Christian Kolonovits), Redeemer of Israel (Freeman Lewis), Let it Snow (Sammy Cahn/Jule Styne, Arr. Christian Kolonovits), Jingle Bells (tradicional, Arr. Christian Kolonovits), Happy Christmas (John Lennon/Y.Ono, Arr. Christian Kolonovits) e Feliz Navidad (José Feliciano, Arr. Christian Kolonovits).