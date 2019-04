Classe de Conjunto de Violas da Terra celebra 10º aniversário

O Auditório Luís de Camões , vai receber, a 7 de maio, pelas 18h30, um concerto da Classe de Conjuntos de Violas da Terra do Conservatório Regional de Ponta Delgada, que comemora, no presente ano letivo, o seu 10.º aniversário.

Atualmente, com oito alunos, a Classe de Conjuntos de Violas da Terra começou a ser lecionada há 10 anos por proposta do professor Rafael Carvalho, com o intuito de dar um maior complemento formativo aos alunos do Curso Básico e Secundário de Viola da Terra que estavam a frequentar as Classes de Coro ou de Conjunto de Flautas, recoda nota informativa.

Nestes 10 anos a Classe tem participado em inúmeras Audições de Classe e ainda em várias Audições de Natal e Carnaval onde participam as Classes de Conjuntos da Escola, bem como no Festival de Coros e Orquestras.

A Classe tem feito ainda apresentações em alguns Congressos na Universidade dos Açores, colaborou com o Centro Regional de Apoio ao Artesanato no Festival “A Prenda”, em “Serenatas às Estrelas”, e participou em eventos em colaboração com instituições a que os alunos da classe pertencem, como Escuteiros, grupos de Jovens e Finalistas.

Marcou presença, igualmente, em três edições do “Encontro de Escolas de Violas da Ilha de São Miguel e, no final do ano letivo passado, esteve na receção da Presidência do Governo dos Açores ao Presidente da República, no jardim do Palácio de Santana.

Entre os anos letivos 2014/2015 e 2016/2017 a Classe de Conjunto de Violas da Terra "funcionou em junção com a Classe de Conjunto de Guitarra Clássica, está orientada pela professora Gianna De Toni, tendo realizado apresentações em Audições de Classe, nas Audições de Conjuntos da Escola, na primeira edição do “The Music World Festival”, no Festival “O Conservatório sai à rua”, e, ainda, em algumas iniciativas da Classe como “A música vai ao mercado” ou o “Happening!” na escadaria do Hall de Entrada da Escola. Atuou, ainda, na sessão do 52.º Aniversário do Conservatório Regional de Ponta Delgada".

Assim, a 7 de Maio a Classe de Conjunto de Violas da Terra fará o Concerto Comemorativo do seu 10.º aniversário onde apresentará um repertório diversificado. O evento contará com a participação especial de alunos dos vários departamentos da escola contando com alunos de Canto, Flauta, Percussão, Piano, Violino e Viola e com a presença do Coro Infantil do Conservatório. Também estarão em palco antigos alunos da Classe de Violas da Terra.

O evento é uma organização do Conservatório Regional de Ponta Delgada e da Classe de Viola da Terra e contará com a colaboração da Associação de Juventude Viola da Terra, sendo o primeiro evento oficial da “Temporada de Violas da Terra 2019”.