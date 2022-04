Clarinando, um festival dedicado ao clarinete em São Miguel

O festival, organizado pela Filarmónica Nossa Senhora das Neves em parceria com a Associação Portuguesa de Clarinete, pretende dar a conhecer este instrumento de sopro ao público em geral, enquanto promove a formação de músicos.



“Apesar de haver o Conservatório, que tem belíssimos professores, sentimos que por vezes há falta de divulgação de um instrumento específico para o público e também que precisamos de ter maior contacto com os grandes músicos a nível nacional. Por isso surgiu a ideia de fazermos uma festa do clarinete, em que o público tem acesso a este instrumento através de concertos e os músicos das filarmónicas e do Conservatório têm a possibilidade de trocar experiências com músicos de outras origens e com vários tipos de abordagens musicais”, revelou ao Açoriano Oriental Carla Cordeiro da Filarmónica Nossa Senhora das Neves.

Segundo Carla Cordeiro, a parceria com Associação Portuguesa de Clarinete garante a participação de músicos “de topo nacional” neste evento.

“Para se poder melhorar a qualidade musical é preciso que haja este tipo de intercâmbios, esta troca de experiências, pois só assim ficamos a conhecer o que de melhor se faz no nosso país, de forma a evoluirmos como músicos”, afirmou, explicando que a ideia da Filarmónica Nossa Senhora das Neves é promover este tipo de iniciativa de dois em anos, intercalando com eventos semelhantes para o saxofone.

A abertura do Festival Clarinando acontece no Teatro Micaelense, pelas 21h00 do dia 7 de outubro, com um concerto pelos clarinetistas Valter Ponte, Hélia Varanda, Ana Pratas, Carmino Melo e Paulo Gaspar, acompanhados pela Filarmónica Nossa Senhora das Neves.



No dia 9, à mesma hora, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, nos Mosteiros, realiza-se um concerto com Nuno Pinto e a Banda Fundação Brasileira. No domingo, 10 de outubro, é a vez do duo formado pelo clarinetista Nuno Faria e pela harpista Joana Ribeiro se apresentar no Centro Municipal de Atividades Culturais, no Nordeste, às 20h00.

Durante o festival, decorrerão masterclasses e conferências (brand-clinics) no Conservatório Regional de Ponta Delgada e no Centro Municipal de Atividades Culturais, no Nordeste.

Refira-se que os concertos e conferências serão gratuitos. No entanto, no caso do concerto de abertura, é necessário levantar bilhete na bilheteira do Teatro Micaelense. Já as masterclasses necessitam de inscrição prévia, que pode ser feita no Conservatório Regional de Ponta Delgada.