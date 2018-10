"CLA da Praia da Vitória contribui para dinâmica académica na cidade"

As mais lidas

O presidente da autarquia disse ainda que “queremos ser um parceiro ativo, estando sempre disponíveis para colaborar nos desafios que nos proponham, de modo a que possamos contar com cada vez mais alunos, impondo uma dinâmica própria do meio académico, tornando a Praia da Vitória numa cidade universitária”.

Na ocasião, o autarca realçou o trabalho desenvolvido pela coordenadora do CLA da Praia da Vitória, Patrícia Frederico, que tem, “frequentemente, desafiado o município a realizar projetos diferentes e inovadores, os quais pretendemos continuar a corresponder da melhor forma”.

O Auditório da Casa das Tias, na Praia da Vitória, recebeu esta segunda-feira, o Encontro Anual da Unidade de Desenvolvimento dos Centros Locais de Aprendizagem da Universidade Aberta (UAb), altura em que na sessão de abertura, Tibério Dinis, presidente da autarquia, revelou a vontade em continuar a reforçar a relação com o Centro Local de Aprendizagem (CLA) da Praia da Vitória, apoiando a instituição nos vários desafios que surjam.

