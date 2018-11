Circulação rodoviária em várias estradas da ilha do Pico condicionada nas próximas horas

Desta e de acordo com nota do Gacs, Ramal da Areia Larga (Areia Larga – Madalena), é vedada a circulação automóvel no troço compreendido entre a Rua Dr. Arriaga Nunes e a Canada João Paulino; Ramal do Calhau (Monte – Candelária), é vedada a circulação automóvel na rampa de acesso ao Porto do Calhau; Ramal do Porto de São Mateus (São Mateus), é vedada a circulação automóvel no Ramal do Porto de São Mateus, desde a entrada nascente até ao caminho municipal de acesso ao campo de jogos do Boavista Futebol Clube.





A Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas conta com a colaboração de todos no qeu diz respeito a estas orientações e pede redobrada atenção aos automobilistas que utilizam diariamente as restantes vias da ilha do Pico.