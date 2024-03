Circuito Regional de Surf arrancou com ‘ondas de gala’

O município da Praia da Vitória recebeu, no passado fim de semana, a 1ª Etapa do Circuito Regional de Surf e Bodyboard, com “ondas de gala” na foz da Ribeira de Santo Antão. Peter Healion e Ana Xavier suplantaram a concorrência, sagrando-se vencedores no escalão ‘Open’.

O arranque da primeira etapa do Circuito Regional de Surf e Bodyboard dos Açores, sob a chancela da Associação Açores de Surf e Bodyboard (AASB), aconteceu nos dias 24 e 25 de fevereiro, na foz da Ribeira de Santo Antão (vulgarmente conhecida como praia da Riviera), com a participação de 47 atletas (nos escalões Esperanças e Open), em representação de cinco clubes de três ilhas.



De São Miguel participaram atletas do Azores Surf Clube, Azores Radical Clube e Clube Desportivo dos Bombeiros da Ribeira Grande. Da Terceira estiveram atletas federados pela Escola de Surf da Associação de Surf da Terceira e da Graciosa vieram atletas do Grupo Desportivo Mocidade Praiense.

No dia 24 decorreram as competições e as finais do escalão Open e os Sub-18 masculino e feminino e Sub-16 do escalão esperanças. Peter Healion, atleta do Azores Surf Clube, venceu a final do ‘Open’ masculinos com a nota mais alta do dia, um 9,17 (excelente), terminando com a combinação de 17.00 pontos (9.17+7.83). No ‘Open’ feminino foi a atleta Ana Xavier, da Escola de Surf da Associação de Surf da Terceira, quem ficou na primeira posição, com a nota final de 6.83 pontos, assim como no Sub-18 femininos, com 8.17 pontos (6.00+2.17), sem dar hipótese à concorrência.

As finais de Sub-16 e Sub-18 masculinos foram ganhas por Martim Nunes (Clube Desportivo do Bombeiros da Ribeira Grande) e Manuel Luz (Azores Radical Clube).

O domingo foi reservado para a categoria de Sub-16 feminino, ganha por Caetana Malheiro, da Escola de Surf da Associação de Surf da Terceira.

Nos escalões mais novos, “viu-se muito surf e boas perspetivas para o futuro da modalidade” na Região, destaca o comunicado enviado às redações pela AASB. Nos Sub-12, António Cleto do Clube Desportivo do Bombeiros da Ribeira Grande ficou em 1º lugar e na categoria Sub-14 a vitória pertenceu a Simão Silveira, do Grupo Desportivo Mocidade Praiense, que obteve a nota mais alta do dia (8.50) terminando com uma nota combinada de 16.50 pontos (8.50+8.00).

A etapa da ilha Terceira contou a com a coorganização da Associação de Surf da Terceira e teve o apoio da Direção Regional do Desporto, e das autarquias dos dois concelhos da ilha anfitriã. A 2.ª etapa do circuito regional realiza-se em São Miguel, a 16 e 17 de março.