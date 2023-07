Cineteatro Lagoense acolhe espetáculo "The Best of The Sound of Music"

De acordo com uma nota de imprensa do município, o espetáculo no cineteatro lagoense Francisco d´Amaral Almeida decorre a partir das 17h00 e irá recordar as canções do filme “Música no Coração” de 1965, que recebeu cinco óscares da Academia.

No espetáculo, professores e alunos do Conservatório Regional de Ponta Delgada, Estúdio de Ópera e Academia de Música da Povoação, darão voz a 20 canções do musical, segundo o município da Lagoa, na ilha de São Miguel, que apoia a iniciativa com encenação e direção cénica da professora Helena Castro Ferreira e direção musical e criativa do professor João Ponte.

A encenação, gratuita para todos os interessados, conta com a professora Svetlana Pascoal, ao piano, com a professora Cristina Ventura, no clarinete, e na percussão o professor Brian Bandarra.