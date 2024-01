Cinco tripulantes de avião da Guarda Costeira japonesa mortos na colisão com avião comercial

Os cinco tripulantes da aeronave da Guarda Costeira japonesa estavam desaparecidos após a colisão com um avião da Japan Airlines no Aeroporto Internacional de Tóquio, tendo apenas sobrevivido o piloto, que foi retirado do aparelho.

"O comandante [do avião da guarda costeira] conseguiu escapar", mas as outras cinco pessoas a bordo morreram, declarou o ministro dos Transportes japonês, Tetsuo Saito.

Todos os 379 passageiros e membros da tripulação do avião JAL-516 da Japan Airlines conseguiram sair do aparelho "sem ferimentos", acrescentou o ministro.

A colisão entre os aviões ocorreu na pista do aeroporto de Haneda, um dos mais movimentados do Japão, pouco depois da aterragem do aparelho comercial, proveniente da ilha de Hokkaido, cerca das 18:00 locais (09:00 em Lisboa).

Todos os passageiros e tripulantes que se encontravam a bordo do Airbus A-350 foram retirados em segurança. Imagens da televisão mostravam o avião inteiramente consumido pelas chamas, que bombeiros tentavam extinguir.

O Ministério do Território, das Infraestruturas e dos Transportes do Japão anunciou a abertura de um inquérito para determinar as causas do acidente.