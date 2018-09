"Cinco pessoas no hospital após rixa com claque" é a manchete do Açoriano Oriental deste sábado

Cinco funcionários de um restaurante foram assistidos no hospital após desacatos provocados por elementos afetos à claque do Boavista, acrescenta o jornal.



O destaque fotográfico vai para a visita de João ponte ao Matadouro de São Miguel.

"Gasolina com o preço mais alto dos últimos cinco anos", "Galardão distingue boas práticas ambientais", "Moção de Vasco Cordeiro defende afirmação dos Açores" e "Companhia dos Açores estreia peça de teatro o continente" são outros títulos desta Primeira Página.



No desporto o destaque é "Santa Clara à procura da primeira vitória na I Liga"