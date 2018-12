Cinco consórcios selecionados para apresentar propostas para porto espacial em Santa Maria

Citado numa nota de imprensa, o secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia, Gui Menezes, especifica que, no âmbito da primeira fase do Programa Internacional do Atlântico para o Lançamento de Satélites, foram selecionados por uma Comissão Internacional de Alto Nível, os consórcios AVIO, CONSÓRCIO AZUL, Isar Aerospace Technologies GmbH, Rocket Factory Augsburg e a PLD Space, que “serão convidados a submeter uma proposta completa na segunda fase deste programa”.

De acordo com o executivo açoriano, "este programa recebeu 14 propostas de consórcios internacionais, que manifestaram o interesse em colaborar com empresas portuguesas e centros de investigação e engenharia portugueses para conceber, instalar e operar um porto espacial na ilha de Santa Maria".

"Sete das 14 propostas apresentadas pelos consórcios diziam respeito a soluções inovadoras de acesso ao espaço com microssatélites e as restantes para produtos e serviços de engenharia de sistemas e software e ainda para inovações relativas às infraestruturas terrestres", adianta ainda a mesma nota, acrescentando que a Comissão que fez a avaliação das manifestações de interesse "é composta por nove peritos nacionais e estrangeiros e coordenada por Jean Jacques Dordain, antigo diretor-geral da ESA".

O Governo dos Açores sublinha que "o Programa Internacional do Atlântico para o Lançamento de Satélites pretende estimular a criação de emprego qualificado e a alavancagem de novos projetos de índole espacial de grande valor acrescentado que, a longo prazo, possam vir a garantir um novo impulso aos projetos já existentes na ilha de Santa Maria".

A iniciativa foi lançada em setembro, numa parceria entre a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e o Governo dos Açores, através da Estrutura da Missão dos Açores para o Espaço (EMA - Espaço), com o apoio técnico da Agência Espacial Europeia (ESA).

Para o titular pela pasta da Ciência e Tecnologia nos Açores, este projeto pode colocar a região e o país “numa posição central no que respeita ao desenvolvimento de uma nova geração de atividades espaciais com base em pequenos satélites”.

"A próxima fase do ATLANTIC ISLP vai arrancar em fevereiro com a apresentação de propostas, em resposta à 'International Call for Tender for Launch Services to Space from the Island of Santa Maria'", indica ainda Gui Menezes na nota hoje divulgada.