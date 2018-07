Cidades Património Mundial do Atlântico reúnem em Angra no âmbito do City2020

Entre quarta-feira e sábado (25 a 28 julho), Angra do Heroísmo vai ser o ponto de encontro das cidades Património da Humanidade, localizadas no Atlântico, no âmbito do Projeto CITY 2020, sendo a anfitriã das suas congéneres das Canárias, Município de La Laguna, do Senegal, representado pelos municípios de Saint Louis e de Isle de Gorée, e do município da Ribeira Grande de Santiago, de Cabo Verde.

Desta forma, no dia 25 de julho, tem lugar o III Encontro de Parceiros, onde irão continuar o trabalho iniciado nas duas edições anteriores, nas Canárias e em Cabo Verde, de aposta num intercâmbio e trabalho conjunto para a prossecução dos objetivos estabelecidos no âmbito do projeto, nomeadamente de promoção de produtos e serviços turísticos sustentáveis, inovadores e de qualidade; promoção do comércio local nas cinco cidades e o apoio às pequenas e médias empresas do setor turístico, razão pela qual o parceiro local de Angra para o evento é a Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, explica nota da autarquia.



Para além desta reunião de parceiros a iniciativa inclui ainda três eventos abertos ao público, nomeadamente, o II Seminário Internacional Anual – Interreg Mac “City2020”, a Noite Branca City 2020 e a Feira Noturna City 2020.

Em relação ao Seminário Internacional, o tema este ano é o “Turismo Cultural nas Cidades Património Mundial”, e decorre no dia 26 de julho, no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, entre as 9h30 e as 17h30.

O Seminário pretende debater as vantagens e constrangimentos ao turismo nestas cidades e a aposta no Turismo Cultural como mais valia das cidades Património Mundial. No final deste evento internacional está programado, no Foyer do CCCAH, um concerto pelo jovem violoncelista, premiado internacionalmente, André Gunko, acompanhado ao piano por Olga Lysa, acrescenta a nota.

Nos dias 27 e 28 os eventos City 2020 terão lugar nas ruas do Centro Histórico de Angra do Heroísmo, com a co-organização da Câmara do Comércio de Angra. Assim, na sexta-feira, a rua Direita, a rua de S. João e o Pátio da Alfândega, recebem a Feira Noturna que se prolonga até ao dia seguinte. Na Noite Branca City 2020 participam os artistas plásticos Azul, Rita Evangelho, Vasconcelos e Weip One, animação de rua pelo Grupo Spirit, bem como as Bandas Dr. Vi Band, Big Muffin Orchestra, Bossa Quintet e o Dj Rodrigo do Ó.

Apenas no âmbito da Feira Noturna City2020, a 28 de julho, estão programados concertos da Sociedade Filarmónica Recreio Serretense e dos Myrica Faya, no Páteo da Alfândega, a animação de rua pelo Grupo Spirit e o concerto de Bruno Walter & Friends e convidados na Praça Velha.

A Feira Noturna dará destaque aos produtos regionais e contará com a participação da Mostra Urbana de Artesanato do Centro Regional de Apoio ao Artesanato.

O comércio local aderiu ao desafio lançado pelo município de Angra do Heroísmo e pela Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo e durante os dois últimos eventos referidos, estarão com os estabelecimentos abertos, estando previstos para os dois dias, entre as 17h30 e as 19h00 um “Happy Hour” nos bares e cafés e menus especiais, concebidos para assinalar o City2020 em Angra, nos restaurantes e cafés da cidade.