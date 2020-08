Cidade francesa de Toulose também impõe uso de máscara ao ar livre

A quarta maior cidade de França vai tornar obrigatório, a partir de quarta-feira, o uso da máscara nos bairros mais movimentados, onde as “medidas de proteção [contra a covid-19] são pouco respeitadas”, explicou a câmara municipal de Haute-Garonne.

A decisão foi tomada na sequência de um aumento do número de casos de infeção por coronavírus na região, principalmente entre pessoas com idades entre os 20 e os 30 anos, de acordo com as autoridades de saúde.

Desde segunda-feira, a máscara passou a ser obrigatória ao ar livre em muitas cidades francesas, como Nice (sudeste), Lille (norte) e nas cidades turísticas de Biarritz ou Saint-Malo, na costa oeste.

Em Nice, foram mesmo instalados altifalantes para anunciar a proibição de realizar reuniões.

O Presidente francês, Emmanuel Mácron, viajou hoje para Toulon, no sudeste do país, onde sublinhou a necessidade de continuar a cumprir regras de proteção.

“Ainda estamos no período da doença covid-19 e, portanto, é importante continuar a respeitar os comportamentos de proteção, usando máscara, lavando as mãos regularmente com hidrogel e tendo cuidado”, afirmou.

As suas declarações reiteram os avisos do Conselho Científico, responsável por aconselhar as autoridades públicas na gestão da crise ligada à covid-19.

“O vírus está a circular de forma mais ativa, graças a uma acentuada diminuição das regras de distanciamento e proteção: o equilíbrio é frágil e podemos entrar, a qualquer momento, num cenário menos controlado, como o de Espanha, por exemplo”, alertou o Conselho Científico.

“A França está numa situação controlada, porém frágil”, acrescentou o Conselho, considerando “altamente provável que se registe uma segunda onda epidémica no outono ou no inverno”.

Desde o final de julho, a barreira de 1.000 novos casos de covid-19 por dia foi excedida no país.

O novo coronavírus matou 30.294 pessoas em França desde o início da epidemia.