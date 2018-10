Cidade da Horta finalista do concurso “Municípios do Ano, Portugal 2018”

A cidade da Horta é uma das finalistas ao concurso “Municípios do Ano, Portugal 2018”, promovido pela Universidade do Minho, com o projeto “Ecoquiosque da Semana do Mar".

Ao todo são 35 as cidades a concurso, sendo que a Horta apresentou a sua candidatura assente no projeto “Ecoquiosque da Semana do Mar”, um projeto de cariz ambiental, que estabeleceu a utilização de um eco-copo ao invés dos copos descartáveis, não fossem utilizados cerca de 150 mil copos descartáveis durante os 10 dias de Semana do Mar.





“Esta nomeação reflete todo o esforço que tem sido desenvolvido pelo município na área ambiental. É para nós extremamente importante apostar em políticas de promoção do concelho sustentáveis”, afirma o presidente da Câmara Municipal da Horta, José Leonardo Silva, citado em nota de imprensa.





Este concurso é promovido pela Universidade do Minho, através da plataforma UM-Cidades, instituiu o Concurso "Municípios do Ano Portugal 2018", que visa reconhecer as boas práticas dos municípios portugueses.





Os resultados serão anunciados no dia 16 de novembro próximo, no Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães.