Ciclista Rui Oliveira vence concurso de omnium na Polónia

Rui Oliveira foi segundo classificado em scratch, terceiro em tempo e em eliminação, e, na decisiva corrida por pontos, conquistou um total de 168, impondo-se aos britânicos Ethan Hayter e Mark Stewart, que somaram menos quatro e 32 pontos, respetivamente.

Ivo Oliveira, outro dos representantes lusos na Polónia, terminou na quarta posição, com 133 pontos, e Miguel do Rego foi sexto classificado, com 129, enquanto no setor feminino Maria Martins concluiu o concurso de omnium no sétimo posto.

Os irmãos Rui Oliveira e Ivo Oliveira voltam a competir no domingo, dia em que termina o Grande Prémio da Polónia de pista, na prova de madison, que é disciplina olímpica.