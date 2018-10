Ciclista Rui Costa renova por um ano e fica na UAE Emirates até 2019

As mais lidas

Além da renovação de Rui Costa, cujo contrato expirava este ano, a UAE Emirates anunciou a renovação, igualmente por um ano, do australiano Rory Sutherland, de 36 anos, que fará a 17.ª época com a equipa.

Com a confirmação da continuidade na UAE Emirates, o ciclista da Póvoa de Varzim terá como novos companheiros de equipa os gémeos Rui e Ivo Oliveira, de 22 anos, cujas contratações por um período de dois anos foram anunciadas na semana passada.

“O português campeão mundial de 2013, Rui Costa, sofreu esta época alguns problemas no joelho que foram resolvidos pela equipa médica. Ele somará uma nova época às cinco que leva na equipa”, refere a UAE na sua página oficial.

O ciclista português Rui Costa, campeão mundial de estrada em 2013, renovou contrato com a UAE Emirates até 2019, anunciou a equipa do ‘World Tour’.

