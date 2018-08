Ciclista morre em choque com automóvel em Pegões

As mais lidas

As operações de socorro mobilizaram 17 operacionais e sete viaturas dos bombeiros de Canha, GNR e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Barreiro.

O acidente rodoviário, cujo alerta foi dado perto das 03:00, ocorreu na Estrada Nacional (EN) 4, na zona de Figueiras, perto de Pegões, indicou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Um homem de 33 anos morreu este domingo de madrugada na sequência de uma colisão entre um automóvel e uma bicicleta, na Estrada Nacional 4, na zona de Pegões, concelho do Montijo (Setúbal), segundo a GNR.

