Ciclismo do Sporting reforça-se com José Mendes e César Martingil

José Mendes, campeão nacional de estrada em 2016, estava na espanhola Burgos-BH, equipa 'flagelada' por casos de doping nos últimos tempos e que arrisca uma suspensão da UCI.

No seu regresso a Portugal, mostrou-se "bastante motivado por o fazer num clube como o Sporting-Tavira". "Na estrada vamos notar o apoio da massa adepta 'leonina' e vai ser uma motivação para os momentos mais difíceis e para lutarmos pelas vitórias", disse ainda, na apresentação que teve lugar no museu do clube.

Martingil, que se apresenta como 'sprinter' e rolador, vem da Liberty Seguros/Carglass. Afirma sentir "enorme orgulho por vestir a camisola verde e branca em 2019" e acredita que vai para "uma equipa com futuro", para "ganhar corridas".

O director desportivo da modalidade no Sporting, Vidal Fitas, mostrou entusiasmo com as contratações: "O César veio colmatar uma lacuna na especialidade de sprint sendo realmente uma mais-valia para a equipa, o José Mendes "tem uma grande experiência e qualidade, podendo dar músculo à equipa em diversas etapas, entre elas as de montanha".