Chuva forte causa inundações na Terceira

Segundo a Proteção Civil, uma viatura que terá sido arrastada pela água foi a ocorrência mais aparatosa, tendo ainda se registado inundações em cinco habitações, uma queda de árvore, inundações na via pública e transbordos de ribeiras, ocorrências que se distribuíram pelos dois concelhos da ilha.



No terreno estão membros da Proteção Civil Municipal e dos bombeiros de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória, da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, dos Serviços Florestais e da Polícia de Segurança Pública.



Recorde-se que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou este sábado o grupo central em alerta amarelo devido à passagem de um sistema frontal que poderia provocar precipitação por vezes forte nestas ilhas.